Актриса призналась, что к ней в гости приезжал младший брат.

На днях украинская актриса Ксения Мишина показала, как готовила блинчики с творогом для "своих мальчиков". Поклонники заподозрили, что знаменитость завела романтические отношения, но пока не хочет публично обсуждать эту тему.

Как призналась сама Мишина, поклонники "завалили" ее директ сообщениями, кто же этот загадочный мужчина, оставшийся за кадром. Поэтому она решила расставить все точки над "і", сказав, что к ней в гости приезжал ее младший брат Михаил.

"Девочки, ко мне на несколько дней просто приехал мой младший брат. Поэтому [готовила для] "парней". Сегодня просто взорвали мой директ. Да, у меня есть брат – Мишин Михаил Александрович. Уже отправила его. Скучаю", – сказала Мишина в своем инста-блоге.

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Напомним, ранее Ксения Мишина показала романтический сюрприз от загадочного мужчины. Молодой человек тайно украсил ее авто воздушными шарами и цветами, а также оставил записку, в которой предложил встретиться и отметил, что мойка машины будет за его счет.

Поэтому поклонники и предположили, что именно с этим мужчиной у Мишиной возник роман.

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