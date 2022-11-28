Актриса показала, как готовила завтрак для "своих мужчин".

К личной жизни украинской актрисы Ксении Мишиной приковано слишком много внимания. Она - истинная красотка, которая поражает не только своей внешностью, но и талантом. О такой женщине мечтает, пожалуй, каждый мужчина.

Однако ей в жизни не везло. У нее были отношения с мужчиной, который, по ее словам, плохо к ней относился и даже поднимал на нее руку. Также у нее был роман с человеком, от которого она родила прекрасного сына Платона, но и с ним у нее ничего не получилось. Мужчина исчез из жизни актрисы и сына, и только недавно объявился.

Кроме того, Ксения пыталась построить отношения на проекте "Холостячка". В финале шоу она выбрала комика Александра Эллерта, но и с ним она рассталась. Позже стало известно, что за Мишиной ухаживает загадочный мужчина. Как-то он оставил ей романтический сюрприз на парковке, где стояла ее машина.

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Возможно, личная жизнь знаменитости начала налаживаться? Так, актриса показала, как готовила блинчики с творогом для "своих мальчиков". Вероятно, она имела ввиду сына и какого-то мужчину. Больше никаких подробностей звезда не раскрыла.

Напомним, ранее Ксения Мишина в коже показала всю свою сексуальность.

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