Ксения Мишина попала под обстрел в Одессе: 'Бежали со всех ног' (видео)

Актриса призналась, что ей давно не было так страшно.

Украинская актриса Ксения Мишина приехала в Одессу и поделилась жутким видео - она попала под обстрел. На своей странице в Инстаграмм она рассказала, что Россия выпустила по городу 30 шахедов.

"30 шахедов... Одесса... Бежали со всех ног. Давно не чувствовала такого страха", - написала Мишина.

На видео можно расслышать, как знаменитость в панике убегает под звуки взрывов.

Стоит отметить, что во время массированного налета на Одессу российские оккупанты попали дронами-камикадзе по жилой застройке в густонаселенном районе города.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер пишет в Telegram, что медицинские работники оказывают пострадавшим необходимую помощь. По предварительным данным, речь идет о трех людях.

Напомним, ранее Ольга Сумская попала под обстрел на Днепропетровщине. Актриса сильно испугалась взрывов, которые были совсем рядом.

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