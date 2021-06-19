По случаю Дня рождения экс-холостячка устроила пышное празднование в Балаклаве, в оккупированном Крыму.

В пятницу, 18 июня, Ксении Мишиной исполнилось 32 года. По случаю Дня рождения экс-холостячка устроила пышное празднование в Балаклаве, в Крыму. На празднование в оккупированный полуостров она привезла сына Платона и возлюбленного Александра Эллерта.

Отметим, что Ксения Мишина родилась и выросла в Севастополе. Там до сих пор живет мама звезды Наталья, которую она посещает крайне редко. По случаю 32-летия именинница отправилась на оккупированный полуостров и организовала шумную вечеринку в ресторанном комплексе в Балаклаве и поделилась снимками на своей странице в Instagram.

На торжество она пригласила много подруг из Крыма, маму 9-летнего сына Платона и победителя "Холостячки" Александра Еллерта. После застолья и фотосессии на фоне Крымских гор Ксения Мишина с гостями вернулась в Севастополь, где друзья устроили ее избраннику экскурсию по вечернему городу.

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Отметим, едва ли не впервые "холостячка" поделилась фото, на котором предстала вместе с любимым, мамой и сыном. Семья позировала на летней террасе заведения, в котором состоялось пышное празднование. Ксения Мишина, Александр Эллерт и Платон забавно позировали на камеру, тогда как мама звезды была сдержанной.

"Свой новый год я объявляю годом любви, семьи, единения и стремления сделать счастливыми и светлыми жизни других. Люблю! Целую! Ваша 32-летняя Мишина", - написала актриса.

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Автор: Виктория Гордиенко