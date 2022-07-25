Эта встреча произошла через 10 лет.

Украинская актриса Ксения Мишина рассказала, что после начала войны в Украине с ней на связь вышел отец ее сына Платона, который хранил молчание аж 10 лет.

По словам Мишиной, мужчина извинился за то, что так поступил с ней и за то, что долгие годы не участвовал в воспитании сына. Сейчас он хочет наладить контакт с ребенком.

В программе "Как ты?" актриса рассказала, что уже познакомила Платона с его отцом, но сказала, что это ее знакомый. Впрочем, родители мальчика договорились, что вскоре расскажут ему всю правду.

"Это очень для нас обоих сложно. Мы приняли решение вообще не говорить об этих десяти годах. Потому что нет оправдания ему. И он это понимает. Он извинился, я стараюсь ему простить. Это сложно. Снова все это поднялось. Но я работаю над этим. Это только мое. Когда человек занимается духовностью, он уже иначе смотрит на все это. И ты работаешь над собой. Не над другим человеком. Я скоро спрошу своего сына: "Ты хочешь увидеть папу?", он скажет: "Конечно!" Я ведь не могу сказать: "Нет, этого не будет". Это мои обиды. Это наши проблемы, никак не нашего сына", - говорит артистка.

Напомним, ранее Ксения Мишина призналась, сошлась ли она с Эллертом после начала войны.

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