Актрисе выписали штраф за нарушение ПДД.

Украинская актриса Ксения Мишина, которая вместе с сыном Платоном переехала в Бельгию во время войны в Украине, рассказала, что сотрудники правоохранительных органов выписали ей штраф за нарушение правил дорожного движения.

По словам Мишиной, она ехала за рулем, смотрела в навигаторе и держала в руках телефон. Так как в Бельгии во время дорожного движения запрещено держать в руках гаджеты, ее остановили на дороге и выписали штраф. Так, теперь актрисе придется заплатить 200 евро.

"Уехали в аэропорт, и меня остановила полиция за то, что я держала в руках телефон и смотрела в навигаторе, чтобы доехать до аэропорта. Вот, минус 200 евро", - поделилась Ксения.

Напомним, ранее Ксению Мишину уже оштрафовали в Бельгии. Звезда украинского кино неправильно припарковалась, поэтому сотрудники правоохранительных органов выписали ей штраф - 30 евро.

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