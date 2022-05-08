Актриса неправильно припарковала свое авто.

Украинскую актрису Ксению Мишину, которая уехала вместе с сыном в Бельгию, оштрафовали в Брюгге.

Оказывается, звезда украинского кино неправильно припарковалась, поэтому сотрудники правоохранительных органов выписали ей штраф - 30 евро.

"Вот думаю, что делать, куда платить", - рассказала Мишина в Instagram.

Также она добавила, что один из своих выходных полностью посвятила сыну Платону. Они гуляли по городу и ходили в музеи.

"Мой сын не пропустил ни одного флага. Каждый раз я слышу: "О, мама, смотри, наш флаг". 100 тысяч раз на день", - добавила актриса.

Напомним, в первые дни вторжения России в Украину Ксения Мишина вместе с сыном уехала в Закарпатье. Позже они перебрались в Бельгию, где актриса вернулась к своей работе, а также рассказывает о войне в Украине.

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