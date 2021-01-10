Актриса поделилась фото со съемок нового сериала.

Украинская актриса Ксения Мишина показала в инста-сториз бэкстейдж со съемок нового сериала "Клятва врача".

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Так, звезда играет врача "скорой помощи". На кадрах видно, как Ксения лежит в постели с другим актером Александром Пискуновым, и они обнимаются.

"Шалун. Пока мы обедаем и постигаем новые горизонты кино, нас показывают по телеку в "Две надежды", - подписала актриса фото.

Напомним, что Ксения была главной героиней романтического шоу "Холостячка". В финале проекта она выбрала комика Александра Эллерта. Сейчас пара живет вместе.

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Автор: Диана Могилевич