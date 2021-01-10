Украинская актриса Ксения Мишина показала в инста-сториз бэкстейдж со съемок нового сериала "Клятва врача".
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Так, звезда играет врача "скорой помощи". На кадрах видно, как Ксения лежит в постели с другим актером Александром Пискуновым, и они обнимаются.
"Шалун. Пока мы обедаем и постигаем новые горизонты кино, нас показывают по телеку в "Две надежды", - подписала актриса фото.
Напомним, что Ксения была главной героиней романтического шоу "Холостячка". В финале проекта она выбрала комика Александра Эллерта. Сейчас пара живет вместе.
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