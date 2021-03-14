После выхода первой серии "Холостяка-11" актрису обуревали разные чувства.

Украинская актриса, которая была главной героиней шоу "Холостячка" Ксения Мишина высказалась об участницах шоу "Холостяк-11".

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"Если честно, в некоторые моменты я думала только одно: Ну как? Как так можно? Почему некоторые девушки так себя ведут? Неуважительно к себе. Без ценности. Я как никто понимаю в чем суть проекта, что есть конкуренция, но все же. А потом я поняла, что на самом деле меня так взбудоражило. Не то, как они относились к себе, не то как жалостливо некоторые смотрели на Холостяка, а то, как они относились друг к другу. Там, за пределами глаз мужчины, открывались их истинные качества. Эти презрительные взгляды, осуждение, насмешки, грубость и хамство. Неприкрытое, грубое хамство в адрес других женщин. Мне это показалось очень трагичным. Было больно и стыдно", - написала Ксения в Instagram.

Также она сказала, что на таких проектах очень сложно. Но вместе с тем Мишина выразила надежду на то, что женщины станут немного добрее.

"Да это реалити-шоу и я знаю насколько там сложно. Но как все же заметно, что в сердцах многих женщин жуткая конкуренция, незащищённость, беспросветность. И мне жаль. Я хочу, чтобы мы, женщины, становились добрее. Мы все по сути - сёстры! Большой женский круг! И я уверенна, даже в таких сложных условиях когда-нибудь другие 30 украинок смогут красиво преподносить себя, даже конкурируя и претендуя на одного приятного холостяка", - добавила Мишина.

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Автор: Диана Могилевич