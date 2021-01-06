Актриса нашла свою любовь на проекте "Холостячка".

Украинская актриса Ксения Мишина опубликовала в инста-сториз отрывок из книги Стива Харви.

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На фотографии видно одну из глав книги, в которой говорится о том, что нужно мужчине. Стив Харви считает, что для каждого мужчины важны поддержка, верность и секс. Сама Мишина написала, что нашла стратегию, согласно которой надо действовать.

Стоит отметить, что Ксения Мишина была главной героиней шоу "Холостячка". На проекте она нашла свою любовь, комика Александра Эллерта. Сейчас влюбленные вместе живут.

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Автор: Диана Могилевич