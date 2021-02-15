Актриса отдыхает вместе с Александром Эллертом и детьми в Доминикане.

Украинская актриса Ксения Мишина и комик Александр Эллерт вместе со своими детьми от предыдущих отношений Платоном и Элей отправились на отдых в Доминикану.

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Уже несколько дней они публикуют радостные фотографии с жаркой страны. В этот раз Ксения поделилась в Instagram фотографией, на которой позирует вместе со своим возлюбленным.

Саша лежит на берегу океана, опираясь на локти. А сама Ксения сидит на нем и придерживает рукой его голову. Снимок получился очень романтическим и в то же время сексуальным.

"Так интересно выходит, 14 февраля мы проведём в самолёте на высоте в 10к метров над уровнем океана. Это значит, что я, как обычно, буду бояться, а он, как обычно, будет держать меня за руку и утешать смешными историями... Хорошо, что Амуру не придётся подниматься высоко в небо, чтобы выстрелить в самое сердце, потому что он давно уже это сделал. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты ещё крепче меня обнимал, ещё чаще целовал и никогда не переставал будить среди ночи сонными словами "люблю тебя"", - подписала фото Ксения.

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Автор: Диана Могилевич