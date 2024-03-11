Им стал создатель фильма "Оппенгеймер".

Сегодня состоялась церемония награждения премией "Оскар". Событие произошло в театре Долби, в Голливуде. В ночь с 10 на 11 марта жюри определяли, кому вручить статуэтки за вклад в киноискусство в 2023 году.

В номинации "Лучший режиссер" победил Кристофер Нолан, создавший один из самых кассовых фильмов 2023 года - "Оппенгеймер".

Стоит отметить, что "Оппенгеймер" - не единственный фильм, который собрал невероятную кассу после премьеры.

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Например, дебют Нолана в качестве режиссёра состоялся в фильме "Преследование" (1998), Позже он снял триллер "Бессонница" (2002) и мистическую драму "Престиж" (2006).

А вот популярность он приобрел после трилогии о Темном Рыцаре. За фильм "Началу" Нолан получил номинацию на "Оскар" за лучший фильм и лучший оригинальный сценарий.

А вот фильм "Дюнкерк" принес ему первую номинацию на "Оскар" за лучшую режиссуру.

Десять его фильмов собрали более 6,7 миллиардов долларов США по всему миру и получили в общей сложности 28 номинаций на "Оскар", победив в 8 из них.

Напомним, ранее звезды фильма "Оппенгеймер" подчеркнули опасность ядерного оружия.

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