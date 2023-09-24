Поклонники забросали ее комплиментами.

30-летняя украинская певица Кристина Соловий поделилась с поклонниками осенним снимком, на котором она предстала в легком голубо-белом платье.

В кадре артистка сидит на пассажирском сидении в автомобиле, однако ножки она поставила на землю. Более того, девушка обула обувь на высоком каблуке, благодаря чему видно мышцы на ее ножках.

Волосы Кристина распустила, что добавило образу женственности и притягательности.

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"Волшебная девушка"

"Лучшая"

"Ждем тебя с песнями"

Чем известна Кристина Соловий

Кристина Соловий - украинская певица, участница проекта "Голос країни". Настоящую популярность ей принес клип на песню "Тримай". Кроме того, она была первой артисткой, которую продюсировал Святослав Вакарчук.

Кроме того, Соловий выпустила такие хиты как "Фортепіано", "Таксі", "Я твоя зброя", "Українська лють". Девушка поет только на украинском языке.

К слову, артистке приписывают роман с поэтом Сергеем Жаданом, однако сами они никак не комментируют свои отношения.

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