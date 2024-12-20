Она собирается решать вопрос относительно общего дома, который строили вместе в браке.

Бывшая жена известного телеведущего Владимира Остапчука, Кристина Горняк, решила обратиться в суд с вопросом о разделе общего дома, который они строили вместе в браке. Это решение вызвало волну критики в соцсетях, особенно учитывая недавнее радостное событие в жизни Остапчука – рождение сына от его новой жены.

Горняк активно комментирует ситуацию в Instagram, призывая женщин быть более продуманными в имущественных вопросах и всегда заключать брачный договор. Она признается, что сама допустила ошибку, доверившись Остапчуку, и теперь вынуждена решать вопрос через суд.

"Я два года просила поделить имущество! Наступил третий, последний для подачи в суд, – и я подаю. А так, давайте подождем, пока все родятся, пока еще что-то случится. Почему-то на мои жизненные события никто не обращает внимания. Здесь не месть, здесь просто закончилось терпение", — призналась Кристина Горняк.

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Многие подписчики не понимают, почему Горняк так долго медлила с обращением в суд. Некоторые считают, что она специально выбрала этот момент, чтобы отомстить Остапчуку за его новое семейное счастье. Однако Горняк отрицает такие обвинения, утверждая, что просто исчерпала все другие возможности для мирного урегулирования ситуации.

Реакция соцсетей:

"Смотрите, чтобы это дело не обесценило вас. Потому что если обвинят в мошенничестве, то будет стыдно. Вы понимаете, к чему это говорится? Будьте осторожны!"

"Не понимаю до сих пор, почему вы просто не пошли уже давно в суд решать этот вопрос, зато каждый раз пишете подобные посты, отвечаете на вопросы о бывшем муже. Понятно, оно болит. Но, как по мне, это портит именно вашу репутацию. Ведь те, кто с вами давно, помнят, что дом в основном финансировался вашим бывшим мужем"

"Были бы вы заняты мужем или ребенком, вы бы забыли о том доме и сделали бы жест доброй воли. А нет, надо поднять рейтинг, но он вам сейчас не на пользу. Вова действительно проживает свою счастливую судьбу и дальше делает подарки своей женщине. А вы все бегаете, даете интервью, какая вы классная и дальше"

"Зачем снова эту тему выносить на всеобщее обозрение?"

"Кристина, измените свой фокус внимания с материального удовлетворения на моральное. Найдите себя действительно в любви, в семье, в отношениях. Просто все ваши слова — это просто воздушные замки. Надо отдать должное вашему бывшему мужу — он проживает свою лучшую жизнь и давно забыл, кто вы"

"Вспомнилось, как Павликова женщина на весь интернет со своей предшественницей за жилье дралась, набрала подписчиков и теперь курсы по блогерству продает. Пусть все монетизируется!"

Напомним, Кристина Горняк прокомментировала слухи о новом романе с военным.

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