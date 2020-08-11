Кристина Агилера без бюстгальтера засветила пышную грудь в прозрачном платье
16:50, 11 августа 2020Звезды
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Певица опубликовала новое фото.
Певица показала фото / instagram.com/xtina
Известная певица Кристина Агилера опубликовала в Instagram фотографии, где позирует на надувном круге в бассейне.
Звезда предстала в белом полупрозрачном платье без бюстгальтера. Дополнила образ соломенная шляпа. На одном из снимков Агилера в руках держит бокал с вином и пьет его.
Певица показала фото / instagram.com/xtina
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