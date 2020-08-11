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Кристина Агилера без бюстгальтера засветила пышную грудь в прозрачном платье

16:50, 11 августа 2020
Звезды
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Певица показала фото / instagram.com/xtina

Звезда предстала в белом полупрозрачном платье без бюстгальтера. Дополнила образ соломенная шляпа. На одном из снимков Агилера в руках держит бокал с вином и пьет его. 

Певица показала фото / instagram.com/xtina

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