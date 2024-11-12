Певец пожалел ребенка и предложил ему безопасное место.

Фронтмен группы Coldplay Крис Мартин продемонстрировал свою заботу о поклонниках, спасая мальчика, который попал в давку во время концерта в Сиднее.

47-летний певец заметил, что юный фан в фан-зоне пытается устоять на ногах среди толпы взрослых. Не колеблясь, Мартин остановил концерт и предложил мальчику безопасное место возле сцены. Видео распространяются в ТикТок.

"Ты можешь сидеть прямо здесь, чтобы не быть зажатым. Ты не должен быть раздавлен всеми этими взрослыми", - обратился Мартин к мальчику.

Фана подняли через сценические барьеры на место рядом с платформой, где он смог спокойно насладиться шоу.

"Сиди здесь, мой маленький братик, так лучше? Мы позаботимся о тебе, друг", - сказал Мартин перед тем, как продолжить выступление.

Поступок Криса Мартина вызвал восторг у поклонников.

Реакция соцсетей:

"Это была лучшая часть вечера"

"Это была лучшая часть ночи!"

"Я просто люблю его"

"С уважением, этот человек беспокоится не только о своем гонораре, но и о своей публике"

"Какой замечательный парень!"

""Поступок хороший и редкий. Браво и спасибо"

"Такой классный поступок"

"Это было великолепно!!! Большая любовь и обожание!"

"Супер жест!"

"Как здорово!"

Кто такой Крис Мартин?

Крис Мартин - это британский музыкант, певец, автор песен и продюсер. Он наиболее известен как фронтмен, вокалист и клавишник популярной рок-группы Coldplay. Вместе с Джонни Баклендом создал группу в 1996 году, которая впоследствии достигла мировой славы.

Написал такие известные песни Coldplay, как "Yellow", "Clocks", "Viva la Vida", "Paradise", "Hymn for the Weekend" и многие другие.

Напомним, лидер группы Coldplay прямо во время выступления упал под сцену.

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