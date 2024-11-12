Фронтмен группы Coldplay Крис Мартин продемонстрировал свою заботу о поклонниках, спасая мальчика, который попал в давку во время концерта в Сиднее.
47-летний певец заметил, что юный фан в фан-зоне пытается устоять на ногах среди толпы взрослых. Не колеблясь, Мартин остановил концерт и предложил мальчику безопасное место возле сцены. Видео распространяются в ТикТок.
"Ты можешь сидеть прямо здесь, чтобы не быть зажатым. Ты не должен быть раздавлен всеми этими взрослыми", - обратился Мартин к мальчику.
Фана подняли через сценические барьеры на место рядом с платформой, где он смог спокойно насладиться шоу.
"Сиди здесь, мой маленький братик, так лучше? Мы позаботимся о тебе, друг", - сказал Мартин перед тем, как продолжить выступление.
Поступок Криса Мартина вызвал восторг у поклонников.
Реакция соцсетей:
- "Это была лучшая часть вечера"
"Это была лучшая часть ночи!"
"Я просто люблю его"
"С уважением, этот человек беспокоится не только о своем гонораре, но и о своей публике"
"Какой замечательный парень!"
""Поступок хороший и редкий. Браво и спасибо"
"Такой классный поступок"
"Это было великолепно!!! Большая любовь и обожание!"
"Супер жест!"
"Как здорово!"
Кто такой Крис Мартин?
Крис Мартин - это британский музыкант, певец, автор песен и продюсер. Он наиболее известен как фронтмен, вокалист и клавишник популярной рок-группы Coldplay. Вместе с Джонни Баклендом создал группу в 1996 году, которая впоследствии достигла мировой славы.
Написал такие известные песни Coldplay, как "Yellow", "Clocks", "Viva la Vida", "Paradise", "Hymn for the Weekend" и многие другие.
Напомним, лидер группы Coldplay прямо во время выступления упал под сцену.