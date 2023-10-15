Они сыграли свадьбу в день рождения девушки.

Спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко женился на украинской телеведущей Анастасии Норициной. Церемония бракосочетания состоялась 14 октября.

Для такого торжественного события Анастасия выбрала платье в украинском стиле, а Артем предстал в военной форме. Расписались они в Министерстве юстиции.

"До сих пор я искал тебя всю жизнь, чтобы быть рядом с тобой остаток жизни. Итого при любых обстоятельствах! И во время войны, и в день нашей победы", - обратился к супруге Дехтяренко.

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Стоит отметить и то, что свадьба состоялась в день рождения Норициной. Пара устроила двойной праздник.

Артема Дехтяренко назвали "крашем"

Артем Дехтяренко обрел популярность среди женщин после записи видео, на которых комментировал перехваченные разговоры оккупантов. Его внешний вид, голос и чувство юмора произвели впечатление на наших женщин, поэтому его сразу записали в ряды главных "крашей".

Известно, что он родился в Черновцах и начинал свою карьеру с работы в СМИ.

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