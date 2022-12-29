После выхода турецкого сериала актер Бурак Озчивит стал настоящим секс-символом. В него влюбилась публика со многих стран.

Известный турецкий актер Бурак Озчивит, который в сериале "Великолепный век" сыграл военачальника Малкочоглу Бали-бея, показал свою супругу Фахрие Эвджен. Сейчас женщина находится на девятом месяце беременности и готовится подарить мужу второго ребенка.

В своем блоге Озчивит поделился ее снимком. Фахрие на фото позирует в белом обтягивающем платье, которое подчеркивает ее немаленький животик.

Звездные супруги не рассказывают своим поклонникам о том, кого именно ждут - мальчика или девочку. Но фанаты предположили, что пара ждет именно мальчика, поскольку рядом с фото жены Бурак оставил несколько синих сердечек.

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Кто такой Бурак Озчивит

Бурак Озчивит - 38-летний турецкий актер, модель. Родился и вырос в Стамбуле, где сейчас живет вместе со своей семьей. За его плечами множество ролей, но самые выдающиеся - это "Великолепный век", "Королёк - птичка певчая", "Чёрная любовь" и "Основание: Осман".

К слову, женат он именно на актрисе, с которой играл главные роли в сериале "Королёк - птичка певчая". Фахрийе Эвджен исполнила в нем роль Фериде.

Напомним, как выглядит актриса, сыгравшая Валиде Султан в "Великолепном веке".

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