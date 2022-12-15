Данная роль досталась турецкой актрисе Небахат Чехре. На момент начала съемок ей было 67 лет. Сейчас звезде 78 и она выглядит еще моложе.

Небахат Чехре - известная турецкая актриса, в прошлом модель и певица. Мир знает ее по роли Валиде Султан в культовой картине "Великолепный век". Как сейчас выглядит знаменитость и в чем ее секрет молодости - читайте в нашем материале.

Небахат Чехре в сериале "Великолепный век"

"Великолепный век" снимали с 2011 по 2014 год. На момент начала проекта актрисе Небахат Чехре, сыгравшей мать Султана Сулеймана, было 67 лет. Как и полагается ее героине, выглядела она статно, роскошно и уверенно. В кадре пытались передать ее невозмутимость, решительность и мудрость, поэтому Валиде была безэмоциональной, строгой, уверенной в себе.

В реальной жизни исполнительница этой роли Небахат Чехре - улыбчивая и активная. Она любит фотографироваться, ведь всегда блестяще получается на фото.

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Небахат Чехре: внешний вид и пластические операции

Сейчас турецкой актрисе 78 лет. Но если посмотреть на ее недавние фото, невозможно поверить, что ей вот-вот исполнится 80 лет - выглядит она вдвое моложе. Ходили слухи, что для сохранения модельной внешности Небахат ложилась под нож хирурга. Однако одном из своих интервью знаменитость опровергла эту информацию.

"Нет, я не сделала пластику, мне уже поздно это делать. Кто идет к пластическому хирургу в 76 лет?", - ответила Чехре репортерам.

Стоит отметить, что Небахат Чехре называют иконой стиля. И это не голословно, поскольку актриса всегда выглядит безупречно и стильно.

Местные турецкие издания пишут, что звезду "Великолепного века" часто можно встретить на показах модных дизайнеров или на шоппинге в популярном стамбульском торговом центре.

Напомним, в сети показали, как в реальной жизни одевается Нигяр из "Великолепного века".

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