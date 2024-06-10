Крещение состоялось еще в мае, но фотографиями певец поделился только сейчас.

Украинский певец Виталий Козловский, который недавно покрестил своего первенца, показал кадры с таинства. Исполнитель также рассекретил, какие украинские знаменитости стали крестными родителями его сына Оскара.

На своей странице в Instagram артист поделился, что крещение состоялось в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве. Таинство было еще в мае и только сейчас Виталий поделился фотографиями с особого события.

"Покрестили нашего сыночка Оскара. Один из самых счастливых дней в моей жизни. Когда рядом родные люди и кайфуешь от каждого мгновения. Четыре поколения семьи собрались вместе. Слезы счастья. Спасибо Боже, что даришь такую возможность быть рядом", - написал знаменитость.

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Крестными родителями маленького Оскара стал продюсер Андрей Игнатченко и жена ведущего Анатолия Анатолича - пиарщица Юла. Она уже успела прокомментировать событие и указала, что для нее - честь стать крестной мальчика.

"Для меня очень большая честь стать крестной мамой красавчика Оскара - сына Виталия Козловского и его прекрасной жены Юлии. Желаю нашему сыночку мирного неба, спокойной жизни, доброй судьбы и хороших людей рядом. Судьба соединила наши семьи на всю жизнь, и я этому бесконечно рада", - отметила пиарщица.

Напомним, ранее жена Виталия Козловского растрогала снимком сына с 86-летней прабабушкой.

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