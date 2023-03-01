Певицы спорили из-за возраста.

Украинские певицы Ольга Полякова и Анна Тринчер насмешили фанатов перепалкой. Они едва не поссорились, когда обсуждали возраст друг друга.

Так, Тринчер снимала на видео Полякову и спросила, зачем та использует фильтры в Instagram. Реакция "королевы ночи" была резкой. Певица назвала Тринчер "козой" и обматерила ее прямо на камеру:

"Ты зачем вообще включила? Стоит тут малая, бл*, 20-летняя, и рассказывает мне про фильтры. Коза, блин!"

Тринчер не обиделась на слова Поляковой. Она отметила, что певица действительно хорошо выглядит. И после этого звезда "Школы" снова пошутила и спросила, не пьет ли Полякова "кровь девственниц".

На этом "перепалка" не закончилась. Полякова заявила, что сейчас "отопьет немного крови" и у Тринчер. Та лишь смеялась.

В комментариях фанаты пишут, что им понравилась шуточная ссора певиц. Однако многие поругали Полякову за маты. Пользователи отметили, что артистка могла бы и сдержаться, ведь понимала, что ее снимают на видео.

Что пишут фанаты:

"Не понимаю, для чего это выставлять, обозвала малолеткой и еще с матами"

"Мне иногда стыдно за Полякову. Она талантливая, красивая, веселая, но иногда – хабалка. Иногда"

"Сколько грубости и невежества в этой Оле. Ни кокошником, так еще чем-то, обратите внимание".

Напомним, ранее Полякова, Тринчер и Позитив запремьерили мощную песню о нашей победе.

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