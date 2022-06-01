Офис "Квартала" также пострадал от обстрела.

Исполнительный продюсер "Квартала 95" Ирина Пикалова показала гримерку студии после "освобождения" оккупантами.

В своем Instagram-блоге она опубликовала видео с последствиями обстрела.

Так, на ролике видно, что стены гримерки немного повреждены, в них есть дыры. Также обрушился потолок и пострадали окна.

"Гримерки бывают разные. Гребанные ор*и", – подписала видео Пикалова.

Напомним, ранее актер "Квартала 95" Александр Пикалов развелся после 18 лет брака с Ириной Пикаловой.

При этом Пикалов и его экс-супруга, вероятно, остались в хороших отношениях, так как он был у нее на дне рождении. Там же, по словам артиста, он в последний раз видел президента Украины Владимира Зеленского. Оказывается, что Ирина - это крестная мама дочери Зеленского Александры.

Вас также могут заинтересовать новости: