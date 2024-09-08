Родные знаменитости показали ее портрет во вторую годовщину смерти.

Ровно два года назад, 8 сентября, ушла из жизни королева Великобритании и королевств Содружества Елизавета II. По случаю второй годовщины смерти монарха королевская семья почтила ее память.

В 2022 году мир всколыхнуло известие о смерти Елизаветы. Она умерла в замке Балморал в Шотландии. Тогда не только в Великобритании, но и в других странах оплакивали одного из самых стабильных и наиболее долго правящих монархов. На момент смерти знаменитости было 96 лет.

После трагического известия, которое стало шоком для Великобритании, в стране объявили 10-дневный траур, над Букингемским дворцом спустили флаг, а на воротах дворца вывесили объявление об уходе королевы в мир иной.

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В Instagram представители королевской семьи опубликовали архивный снимок Елизаветы II. На портрете Ее Величество позировала в нежно-розовой шляпе и жакете. При жизни она всегда выглядела непревзойденно, как и на этом фото.

"Помним королеву Елизавету II, 1926-2022", - указано в описании под фото.

В свидетельстве о смерти знаменитости было указано, что она ушла из жизни из-за "преклонного возраста", однако известно, что последние годы у королевы были проблемы со здоровьем.

Елизавету похоронили в Мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке рядом с ее родителями - королем Георгом VI и королевой Елизаветой.

Что известно о правлении Елизаветы II

Королева Великобритании правила страной с 1952 по 2022 год. Она вошла в историю, как монарх, который дольше всех был на этом посту. Монарх стала символом стабильности для Британии и Содружества наций, пережив многочисленные социальные и политические изменения. Во время ее правления произошла деколонизация, распад Британской империи, а также укрепление монархии как института. Елизавета II была известна нейтральной политической позицией и сдержанностью в публичных высказываниях.

Кроме своей роли как монарха, Елизавета II была сторонницей благотворительной деятельности и покровительницей более 600 организаций. Она поддерживала многочисленные инициативы в сферах здравоохранения, образования, искусства и культуры. Королева также была военным лицом - во время Второй мировой войны служила во вспомогательных частях британской армии в качестве водителя и механика.

Елизавета II вышла замуж за принца Филиппа в 1947 году, и у них родилось четверо детей: Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард.

Напомним, ранее мы писали о том, какой нам запомнилась королева Елизавета II. Интересные факты о ее жизни и семье

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