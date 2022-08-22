Певица, которая родилась в Киеве, с 24 февраля так и не высказалась о войне в Украине. А вот ее муж Тарзан открыто поддержал зверства оккупантов.

Молчунья Наташа Королева, которая цинично продолжает выступать в России после того, как произошло полномасштабное вторжение в Украину, показала кадры празднования годовщины свадьбы. 21 августа она отметила 19-ю годовщину брака с Тарзаном. Стриптизер открыто заявил, что поддерживает войну, и призвал убивать мирных украинцев. Также он назвал НАТО своим врагом.

Видео с песнями и плясками по случаю годовщины свадьбы Королева опубликовала в своем Instagram-блоге.

"Моя семья - моё богатство! У меня лучший муж, сын, друзья, соседи!", - написала молчунья.

В комментариях ей напомнили о том, что ее муж - блудник, а сама она - предательница.

"Ты слышала, что он говорил о войне в Украине? И потом ты говоришь, что у тебя лучший муж? Или ты полная дура, или сошла с ума. Тебя и русские перестанут уважать", "Она есть и будет полной дурой", "Совести нет", "Муж - блудник, ты - предательница, сын без тебя - ноль. Одним словом - уроды", - написали комментаторы.

Напомним, путинист Тарзан посмеялся над жертвами теракта в Еленовке.

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