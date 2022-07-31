Российская пропаганда настолько проела его мозг, что, кажется, мыслить адекватно он уже не может.

В ночь на 29 июля раздался взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка. Было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. В Украине заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений и дискредитации ВСУ.

Пропутинский стриптизер Тарзан, съевший большую порцию российской пропаганды, также уверен, что именно украинская армия атаковала Еленовку. Такое мнение он высказал в инста-сториз.

"Ну что, украинский солдат. Название хаймерс вам знакомо? Вот благодарность вам от вашего главкома. Вот и полезла правда обо всех инсценировках, устроенных украинскими нелюдями", - написал Тарзан.

Отметим, ранее путинист Тарзан поддержал убийства украинцев. Он записал видеообращение, в котором заявил, что российские солдаты никогда не позволяли себе уничтожать страны, насиловать женщин, убивать детей и совершать прочие зверства.

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