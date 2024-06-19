Parfeniuk впервые после рождения показал лицо малышки.

Популярный певец Илья Перфенюк (Parfeniuk), у которого два месяца назад родилась дочь, впервые показал лицо крохи. Артист вместе со своей невестой - блогершей Симбочкой - покрестили новорожденную.

Радостной вестью в своем Instagram поделилась возлюбленная певца. Таинство крещения состоялось на днях в Киеве. После крещения звездные родители прекратили скрывать лицо дочери, которую, кстати, назвали Софией. Блогерша опубликовала фотографии с особого события.

"Я даже не знаю, кто больше ждал этого дня - вы или я. Ваши предсказания сбылись? Копия меня или Ильи?" - поинтересовалась блогерша у подписчиков.

Поклонники пары сразу подметили красоту и сходство Софийки с отцом:

"Ой, ну так это же копия папы"

"Глаза точно твои, а все остальное Ильи"

"Какая Софийка красивая"

До этого, Симбочка рассказывала, что они с Парфенюком не планировали так быстро крестить малышку. Они думали, чтобы Софийка уже во взрослом возрасте самостоятельно выбрала вероисповедание. Однако родственники певца и блогерши настояли, чтобы крещение состоялось сейчас.

Что известно о Парфенюке и Симбочке

Артист известный благодаря своей песне "Провела екскурсію", которая стала настоящим хитом в Украине. Только за полгода трек прослушало миллион человек. Также среди самых популярных песен Парфенюка "Долоні", "Відриваючись", "Повільно", "Зорі". Сейчас он активно развивает свою певческую карьеру и выпускает немало новых композиций.

Свою популярность он получил сначала в ТикТок, куда публиковал видео под свои треки. Его возлюбленная Симбочка также реализовалась в сети. Она активно ведет соцсети. В частности, в Instagram у нее полмиллиона подписчиков.

Напомним, ранее Илья Парфенюк сделал предложение Симбочке.

Вас также могут заинтересовать новости: