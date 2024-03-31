У него родилась дочь.

Известный украинский певец Илья Парфенюк поделился с поклонниками радостной новостью - он впервые стал отцом. Его супруга, блогерша Симбочка, родила ему дочь, которую назвали Софией.

На своей странице в Instagram Илья пока не поделился подробностями родов и фотографией своей малышки.

Однако он лаконично написал: "Я теперь батя".

Видео дня

Известно, что Илья все время находился рядом со своей возлюбленной и поддерживал ее.

Стоит отметить, что Парфенюк и Симбочка долго скрывали беременность. По словам девушки, она боялась осуждения в сети, поэтому не спешила делиться с поклонниками этой новостью.

О ее беременности стало известно, когда у нее был уже большой животик. Тогда же пара устроила гендер-пати, во время которого узнала, что у них родится дочь.

Чем известен Илья Парфенюк

В 2022 году Илья дебютировал с треком "Провела экскурсию". Видео с троллейбуса, где парень напевает свой хит за первые сутки набрало 1,5 миллиона просмотров в ТикТок. Артист занял первые места в топ-чартах стриминговых площадок, а также получил мощный актив в социальных сетях.

В 2023 году Илья выпускает свой второй трек под названием "Отрываясь", в котором поет о любви и передает свои истинные чувства. Новым синглом артист окончательно закрепился в топе шоу-бизнеса и снова попал во все чарты на первые места.

Вас также могут заинтересовать новости: