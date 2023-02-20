Лиза Галкина очень быстро взрослеет. Девочке уже 9 лет. С возрастом она все больше становится похожей на звездную маму.

Недавно Максим Галкин показал видео с участием Лизы и Гарри. В сети начались бурные обсуждения того, насколько сильно за последний год подросли дети. Больше всего восхищения вызывает внешность Лизы Галкиной, которая с годами превращается в копию своей звездной мамы.

Так, на видео видно, что у Лизы светлые густые вьющиеся волосы. Также поклонники оценили ее харизматичность и мимику.

Реакция соцсетей

"Видно, как Лиза переживала, что у неё не получается и это ей не помешало искренне порадоваться за победу брата и разделить с ним его радость!!! Это просто восхищает!"

"Лиза такая красотка! Моделью будет!"

"Девочка - настоящее чудо. Она даже улыбается как маленький ангелочек!"

"Самые красивые и воспитанные звездные дети. Всегда с удовольствием смотрю. Лиза - особенное чудо! Она - копия мамы, а Гарри - папы"

Следует отметить, что сходство Лизы со мамой было заметно еще в то время, когда она была совсем малышкой, ведь Максим часто публиковал контент с двойняшками в своем блоге. Хотя, поговаривают, Примадонна была против - не хотела, чтобы на ее маленьких наследников смотрели. Галкин ее переубедил, ведь дети, рожденные в столь известной семье, должны с ранних лет быть приучены к камерам.

Видео дня

Где сейчас дети Пугачевой и Галкина

Уже год звездное семейство живет в Израиле. В сентябре 2022 года Алла Борисовна вместе с дочерью и сыном приезжала в Россию, но через месяц снова выехала из страны. СМИ писали, что она подготовила к продаже дом и забрала документы детей со школы.

Напомним, в России рассказали о состоянии Пугачевой.

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