Недавно Валентина Маринина сообщила, что рассталась с Константином окончательно.

Украинский актер Константин Войтенко прокомментировал развод с танцовщицей Валентиной Марининой. По его словам, в это время и в такой ситуации очень важно оставаться человеком.

"Мне кажется, что самое важное сейчас – оставаться человеком. Неважно, что у тебя происходит. Ты должен быть человеком, сейчас такие времена, что если ты будешь вести себя как не человек… Надо нормально общаться", - сказал Войтенко в эфире "Сніданок. Вихідний".

Он добавил, что сейчас развод - это не проблема, но он не должен влиять на отношения с детьми.

"Моя задача какая. Я отец. Если у меня не вышло с женой, нужно, чтобы у меня вышло с ребенком. Я должен быть нормальным хорошим отцом", - добавил актер.

Константин и Валентина Войтенки: конфликт в семье

Стоит отметить, что первая серьезная размолвка между супругами произошла еще в прошлом году. Тогда супруги разъехались, но поклонники до последнего верили, что они вновь будут вместе. Спустя какое-то время пара воссоединилась.

Но сейчас они вновь решили поставить точку в своих отношениях, и на этот раз окончательно. При этом они продолжают быть родителями дочери Эмилии, которая появилась на свет в 2016 году.

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