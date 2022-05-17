Никто из бывших коллег по шоу "Х-Фактор", находящихся в РФ, не звонил Кондратюку с начала полномасштабной войны.

Популярный украинский телевизионный ведущий, продюсер и шоумен Игорь Кондратюк рассказал, что за время полномасштабной войны РФ никто из бывших коллег - Сергей Соседов, Елка и Серега - не звонили ему и не выразили свою поддержку.

Как он заявил в интервью "Эспрессо", упомянутые выше люди знают его позицию, поэтому смысла в таких телефонных звонках нет.

"Послать их я не пошлю, в том смысле, что я вообще людей не посылаю. Моя крайняя степень враждебности к человеку - я не беру трубку. Я редко кричу на кого-то. Думаю, они и не извинятся. Думаю, они считают, что эта история от них не зависит. Поэтому зачем?"- сказал Кондратюк.

Он отметил, что не общается с людьми из РФ, с которыми прошел "свои телевизионные университеты", с марта 2014 года. Все-из-за разных позиций по Майдану и Крыму.

"Мне казалось, ну вот почему-то чесал их Крым, не знаю нафиг он им нужен, ведь они и так в нем чувствовали себя большими хозяевами, можно было покупать акватории бухты. Русских туда тянуло в Севастополь. Там вообще пороховая бочка украиноненавистников. Но нет, надо было еще и формально это сделать", - сказал украинский продюсер.

"В России знают, что у нас на эту тему разговора не может быть в принципе. Соответственно, извинятся ли? Не знаю. Спросите через 20 лет. Может, кто-то и извинится", - подытожил Кондратюк.

Ранее украинский шоумен Игорь Кондратюк рассказал, что еще в 2014 году поссорился с телеведущей Оксаной Марченко. Причиной конфликта стал его пост в Facebook о Донбассе.

Вас также могут заинтересовать новости: