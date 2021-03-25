Перед началом концерта полиция предупредила владельца заведения о правовых последствиях в случае несоблюдения посетителями карантина.

В среду, 24 марта, в Харькове был запланирован концерт украинской рок-группы "Жадан и собаки", который должен был состояться в одном из городских арт-клубов.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Учитывая, что Харьков оказался в "оранжевой зоне", полиция провела беседу с владельцем заведения, где должен был состояться концерт. Согласно ограничениям "оранжевой" зоны карантина запрещено проведение массовых культурных, развлекательных мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. метра площади здания или наполненностью более 50 мест в каждом отдельном зале.

Полицейские в этой ситуации обратились к владельцу заведения и предупредили его о правовых последствиях из-за несоблюдения общих правил безопасности во время пандемии.

В итоге группа "Жадан и собаки" решила все же отыграть концерт. Но копы ворвались в здание и "отменили" его.

Поэт и музыкант Сергей Жадан не сдерживал себя в выражениях и сообщил со сцены, что, то, что "работают е*учие "Эпицентры" их не волнует". "Они про*рали вакцинацию и их это не волнует", - высказался Жадан.

Также он добавил на своей страничке в Instagram, что концерт они таки отыграют. Так что билеты можно не сдавать.

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Автор: Диана Могилевич