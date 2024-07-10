Пресс-секретарь рассекретила должность исполнителя.

На днях в сети распространились информация, что лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который после начала полномасштабного вторжения пополнил ряды ВСУ, якобы демобилизовался. А в течение своей службы получал "солидную зарплату". Команда артиста отреагировала на слухи.

Пресс-секретарь коллектива отметила, что музыкант не оставил свою службу в ВСУ. Она также рассекретила должность Святослава, который ранее извинился за политическое прошлое, в частности, сейчас он служит офицером по морально-психологической подготовке.

"Святослава мобилизовали в марте 2022 года - это известная информация. В военкомат во Львове пришел с братом в первые дни полномасштабного вторжения. Служит офицером по морально-психологической подготовке, потому что в свое время окончил военную кафедру при университете по специальности "военная психология и социология". Информация, что он оставил службу, - неправда. Со временем военнообязанных переводят с одной должности на другую. И это называется у них увольнением, а затем - принятием на другую должность. Но это ни в коем случае не означает демобилизацию из армии", - подчеркнула Виктория Хоменко в комментарии для OBOZ.UA.

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Пресс-секретарь также прокомментировала информацию о доходе Вакарчука со службы. За январь-май 2024 года певец отмечал, что его доход с военной службы составляет 89,6 тысячи гривен. А за 2022-2024 годы зарплата составила 850 тысяч.

"Знаете, я вчера поздно перечитывала, что пишут в интернете, и думала: люди реально считают, что Святослав Вакарчук берет себе деньги из ВСУ? И он с этого как-то разбогател? Святослав Вакарчук как служил, так и служит в ВСУ, а средства, как передавал на помощь, так и будет продолжать это делать. 800 с чем-то тысяч - это небольшая часть на фоне десятков миллионов, которые мы передали на фронт. Это все мы задокументировали. Конечно, мы обсуждали со Святославом ситуацию. Он искренне удивлен. Говорит: "Считают, что я забрал себе эти деньги? Серьезно?". Сколько раз я просила его сфотографироваться, когда передает что-то на фронт! Очень трудно уговорить. Когда он идет к ребятам, берет в машину то, что мы в то время закупили", - рассказала Виктория.

В дополнение, Хоменко говорит, что Святослав никогда не хотел привлекать внимание к своей благотворительной помощи. Однако после слухов, которые распространили в сети, она уверена, что артист начнет транслировать свою волонтерскую деятельность.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук впервые рассказал о жене и детях.

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