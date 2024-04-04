Певец признался, что антидепрессантами во время войны для него являются его семья и музыка.

Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук впервые за долгое время публично заговорил о своей личной жизни. Стало известно, что новой женой музыканта стала продюсер Евгения Яцута. До полномасштабного вторжения у пары родился первенец, мальчик Иван. Впоследствии в семье произошло пополнение и на свет появилась девочка Соломия.

В интервью "Украинской правде" звезда отметил, что его антидепрессантом сейчас являются дети и жена, а также музыка:

Мне в каком-то смысле повезло в жизни, потому что у меня есть вечный антидепрессант. Это творчество. Как бы ни было трудно, творчество дает силы идти вперед, позволяет реагировать на все ситуации. Плюс у меня менее чем за год до полномасштабного вторжения родился сын, а во время войны уже - дочь. И это для меня такой источник любви и силы. Творчество и дети, жена, семья - это то, что держит мой дух на двух столбах, а третьим столбом являются мои поездки на фронт. Эти три вещи делают устойчивым мое психическое состояние.

С начала полномасштабного вторжения певец лишь раз публично вспоминал о семье. Тогда он заявил, что ему "пришлось расставить приоритеты". Вакарчук указал, что хочет, чтобы его дети росли в мирном и счастливом окружении. Поэтому музыкант на время покинул семью и регулярно ездит на фронт, и поддерживает военных, приближая победу Украины.

Пока неизвестно, где находятся его жена и дети. Вакарчук ни разу не показывал, как выглядят его наследники, поэтому этот вопрос остается загадкой для фанатов певца.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук признался, что его политическое прошлое было "ошибкой", и извинился за это у украинцев.

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