Артист и его брат стали на защиту Украины после 24 февраля 2022 года.

Известный украинский музыкант и ведущий Коля Серга поделился семейным контентом в сети. Певец впервые за долгое время показал поклонникам своего родного брата Ростислава.

Редкую фотографию с родным человеком знаменитость опубликовал в своем Instagram. Как известно, Серга после начала полномасштабного вторжения стал на защиту страны и служит в рядах "Культурного десанта".

Стоит указать, что его младший брат также находится на фронте. Он работает медиком. Ростислав в зоне боевых действий обучает военной медицине.

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Братья обнявшись, позировали возле дома. Артист примерил на себя вышиванку, а Ростислав одел черную футболку. Сложно не заметить, как сильно младший брат похож на старшего. Кадр Коля решил не подписывать.

Что известно о Коле Серге

Его творческий путь начался со сцены "КВН", где он получил известность благодаря своему юмору и музыкальным способностям.

Коля стал известным после участия в телевизионных проектах "Фабрика звезд" и "Орел и Решка". Его музыкальная карьера стремительно развивалась, и он выпустил несколько музыкальных альбомов. Среди его самых популярных песен "Домой", "Рубеж", "Молитва".

Напомним, ранее Коля Серга честно ответил, свободно ли его сердце сейчас. Певец поделился подробностями своей личной жизни.

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