Вместе с артистом пели маленькие украинки, которые часто просыпаются от взрывов.

Украинский певец Коля Серга, который пошел защищать Украину в начале полномасштабной войны, трогательно поблагодарил силы ПВО. Он написал песню, которую исполнили дети.

"Дякую, за те, що завдяки вам нас не злякають. Але знаю, ти втомився і тобі потрібно спать… Спи, нехай тобі насниться вільна і незалежна. Спи, б так так потрібні сили тримати небо", - пели маленькие украинки.

Видео с Сергой и маленькими украинками опубликовали в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. Известно, что трогательную песню исполняли девочки Ликерия, Ева, Ксения и Мария. Все они благодарят военных, которые "закрывают" небо от ракет.

"Мой папа - на фронте, а мама - волонтер. Именно пение и мужественные воины дарят мне веру в будущее", - рассказала одна из маленьких певиц.

Сам Серга признался, что песня для защитников неба "родилась" очень быстро, почти за час. Он отметил, что работа военных очень важна.

"Мы все понимаем, какую важную и непростую работу выполняют защитники украинского неба. Знаем, как вы утомляетесь! Благодарим вас за героизм!"- рассказал артист.

Напомним, недавно Серга гневно посрамил Влада Яму. Он рассказал, что думает о хореографе, который "сбежал" за границу на фоне полномасштабной войны.

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