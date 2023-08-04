Певец также высказался относительно Лободы и ее поступка на концерте в Харькове.

Певец Коля Серга, который пошел защищать Украину в первые дни полномасштабной войны, гневно осудил хореографа Влада Яму. Он отметил, что ранее не следил за жизнью танцора, однако сейчас считает его поступки неправильными.

По словам Серги, Яма мог бы как-то влиять на свою аудиторию. А он не стал этого делать.

"Влад Яма. Я вообще не следил никогда за ним. Поэтому я не могу сказать, что он удивил или не удивил. Ну, дурак. М*дак даже! Ну да, потому что он влияет на аудиторию, на реакции, просто нет влияния на аудиторию", - отметил певец в интервью для YouTube-канала їPash.

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Также Серга высказался относительно Потапа. По его словам, рэпер всегда был "попсовым" исполнителем и работал за деньги. Поэтому певец не сильно удивился, когда Потап уехал за границу на фоне полномасштабной войны РФ против Украины.

"Наверное, если бы он остался, пошел бы в войско, удивил бы очень приятно. Но, имеем, что имеем", - добавил Серга.

Кроме этого, певец высказался относительно Светланы Лободы. Серга вспомнил недавний скандал в Харькове, когда артистка пыталась унизить девочку. Этот поступок был плохим, отметил певец.

"Это очень плохо, потому что она даже не наедине сказали что-то девочке, а девочка потом об этом рассказала. Она сказала это в микрофон. В тот момент Лобода была формально лидером для этой аудитории, она руководит вниманием аудитории, и она это внимание использовала для того, чтобы ударить по девочке, сильно ударить", - пояснил Серга.

Скандал с Лободой в Харькове - что известно

Недавно певица выступала в Харькове. На ее концерт пришла девочка, которая была против того, чтобы Лобода пела в ее городе. С собой она принесла плакат "Харьков без Лободы". Певицу это возмутило. Она подошла к девочке и публично ее унизила. После этого Лобода попыталась извиниться, однако в Сети слова звезды восприняли крайне негативно.

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