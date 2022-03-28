Артист представил композицию в Центре информационной обороны Одессы.

Исполнитель и телеведущий Коля Серга, который вступил в ряды территориальной обороны Одессы, выступил со своей новой композицией в местном Центре информационной обороны. В песне он жестко высмеял российскую армию, а также Баскова, вспомнив слухи о его нетрадиционной ориентации.

Видео выступления опубликовано на YouTube-канале Думская.

Песня Коли Серги получила название "Аналоговнет" - комичная игра слов "аналогов нет", ведь именно так в РФ описывали "мощь" своей армии.

Сам Коля во время исполнения играл на гитаре, а музыкант возле артиста дополнил выступление мелодией скрипки.

Исполнитель высмеял россиян, которые стремятся убить Степана Бандеру, "хоть он и портрет".

"Я российский артист, меня зовут Басков, люблю микрофон и сзади без смазки. Жизнь у меня - богемная сказка. Ее променять ни на что не согласен. Как только приходит сверху указ мне, я сразу в строю и взгляд мой опасен", - поет Коля Серга.

Напомним, российский артист Николай Басков является сторонником путинского режима. 7 марта украинский суд разрешил задержать российского певца для избрания меры пресечения в качестве подозреваемого. Начата процедура объявления его в международный розыск. Генпрокурор подчеркнула, что вскоре Баскова задержат правоохранители той страны, границу которой он пересечет.

Вас также могут заинтересовать новости: