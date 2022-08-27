По словам музыканта, его родитель слабо верил в победу Украины, но и пророссийских взглядов у него не было.

Украинский артист Коля Серга, который практически сразу после вторжения РФ в Украину пошел воевать в рядах ВСУ, рассказал, что родной отец отговаривал его от этой идеи. Из-за этого они не общались целый месяц. Подробностями Коля поделился в интервью с Алиной Доротюк.

"Отец, когда я пошел мобилизоваться 26 февраля, начал отговаривать. И с отцом мы не общались месяц. Возможно, он переживал, что пощады не будет и таких в плен не берут. У него не было пророссийских взглядов. Но и не было проукраинских, он хорошо относился к России", - рассказал Серга, родившийся в Одессе.

Однако те зверства, которые творили оккупанты во многих мирных украинских городах, окончательно убедили Эдуарда Николаевича (отца Коли Серги, - ред) в том, что Россия - враг.

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"И знаешь, где сейчас отец? Он воюет под Херсоном уже два месяца, он командир одной из бригад", - сказал Серга.

Напомним, Коля Серга рассказал, как несколько раз едва не погиб под обстрелами. Артист не только поддерживает военных своими концертами, но и сам несет службу, выполняя боевые задания.

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