Артист не только поддерживает военных своими концертами, но и сам несет службу, выполняя боевые задания.

Украинский музыкант Коля Серга, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину пошел воевать, рассказал об опасных моментах за время его службы. Подробностями он поделился в интервью со Славой Деминым.

"Самое опасное, что было - это мы попадали под артобстрел. Мы ездили под Херсон вдвоем с Даниэлем Салемом играть концерт. Ехали под Снигиревку. Именно артобстрел, когда ты видишь и понимаешь, что в тебя сейчас может прилететь, был впервые. До этого мы были в Краматорске в бомбоубежище под одним объектом, и в этот объект начали прилетать ракеты", - вспомнил Серга.

Также он поделился воспоминаниями, когда они с коллегами ездили давать концерт на "нулевую" линию Херсонского направления.

"Когда-то была такая история, что мы поехали в Херсон на "ноль" к ребятам. Взяли бусик у волонтеров, едем. Был перекресток, где нас должны были встретить, забрать и отвезти. Вот мы доехали до этого перекрестка, эти люди еще не подъехали, связи нет, и тут наш бусик глохнет, выключается вся электрика. Пара минут, выезжает БТР с кустов и дулом на нас. Я выбегаю, говорю: "Парни, парни, это свои!". Начинают из кустов еще выходить ребята в брониках на голое тело. Сказали толкать бусик, потому что сейчас могло всем "прилететь". Мы начали толкать, но, слава Богу, наш водитель Толя быстро разобрался что там случилось", - рассказал Коля.

Напомним, коллега Серги Даниэль Салем рассказал об ощущениях после того, как семь раз попадал под обстрелы.

Также УНИАН писал, что Салем рассказал о своем состоянии сейчас. Он считает, что ему придется очень много работать с психиатрами, чтобы выйти из нынешнего эмоционального уровня.

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