Исполнитель сменил прическу на казацкую "селедку".

Украинский певец и участник культурного десанта Коля Серга, который дает концерты украинским военным и жителям деоккупированных территорий, предстал в новом образе – с казацкой "селедкой" на голове – и анонсировал выход новой песни.

В национальном наряде и с новой прической Серга появился в эфире ТСН.

"Дело в том, что сейчас мы как раз приехали в штаб в Киев, завтра уже выезжаем на деоккупированные территории. И пока есть время, снимаем клип на следующую песню, которая называется "Молитва", – объяснил Серга свою прическу.

Видео дня

По словам музыканта, его новая композиция – это песня, "которая сейчас очень нужна, потому что мы переживаем нелегкое время".

"Самая мощная точка нашей опоры и нашей силы находится в нас. Эта работа будет помогать отыскать это в себе, эту точку опоры", – подчеркнул Серга.

Кто такой Коля Серга?

Коля Серга – известный украинский певец и бывший ведущий проекта "Орел и Решка". С началом полномасштабной войны он встал на защиту Украины.

Как писал УНИАН, позже Серга признался, что отец отговаривал его идти в ВСУ. Из-за этого они не общались целый месяц. Певец отметил, что его отец слабо верил в победу Украины, но и пророссийских взглядов у него не было.

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