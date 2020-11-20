Он даже не знал, что война на Донбассе продолжается.

Украинский продюсер и музыкант Юрий Бардаш, который выступает под именем YOURA, не знал, что на Донбассе до сих пор продолжается война.

Об этом он сказал в программе Сергея Иванова "Антиподы".

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"Что я думаю? Да мне по**й. Там же уже не стреляют. А, стреляют? До сих пор все это происходит? Вроде ж Зеленский решил? Что я могу сказать? Прикро", - сказал Бардаш.

Также он рассказал, что у него были знакомые, которые погибли на Донбассе. Кроме того, Иванов попросил ответить Бардаша на вопрос, как его земляку понять, почему люди с Донбасса пошли воевать против Украины.

"Понимаешь, это все пропаганда. Тут идет один "кач", там идет другой "кач". Есть же прозападные интересы. Есть Сорос", - ответил Бардаш.

Напомним, что Бардаш родом из Алчевска. Но там он уже давно не живет. И, по его словам, не собирается туда возвращаться потому, что не скучает по родному краю.

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Автор: УНИАН