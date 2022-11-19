Украинский музыкант, который после 24 февраля в рядах ВСУ выполняет боевые задания, а также несет оборону на культурном фронте, посетил освобожденный Херсон.

Музыкант Коля Серга, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину вступил в ряды ВСУ, приехал в освобожденный Херсон. На центральной площади для собравшихся местных жителей он прочел собственное стихотворение, вызвав громкие аплодисменты.

"Я написал это стихотворение в апреле. С него начались общения с храбрецами, которые, рискуя своей жизнью, посылали информацию о расположении, перемещении и количестве врага. Я знал, что настанет день, и это стихотворение я буду рассказывать уже в освобожденном Херсоне для свободных херсонцев. Этот день настал", - прокомментировал видео своего выступления в Instagram Коля Серга.

Вот что он прочел со сцены:

Видео дня

Коли закінчиться цей страшний сон,

і знову розквітне Херсон,

і люди – красиві та добрі люди тоді запанують у ньому.

Стече безкорисна російська багнюка по трубах до себе – до пекла

Реакция соцсетей

"Так обожаю Колю, и тут он в моем Херсоне, но меня там нет"

"Чудесный Коля, чудесное стихотворение, чудесный Херсон!"

"Это шедевр! Херсон, вы супер! Держимся"

"Невероятно мощно!"

Напомним, Коля Серга предстал в неожиданном образе и анонсировал выход новой песни.

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