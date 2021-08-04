Рианна стала самой богатой певицей в мире.

Барбадосская певица Рианна стала самой богатой артисткой в мире. Ее состояние приравнивают к 1,7 миллиардам долларов.

Большую часть дохода певица получает от собственной косметической компании Fenty Beauty (1,4 млрд долл). При этом этот бренд косметики, частью акций которого владеет французский производитель предметов роскоши LVMH, является ведущим в мире красоты. Также у Рианны есть доля в бренде нижнего белья Savage x Fenty.

"Даже если вам не нравится ее музыка, невозможно отрицать, что Рианна создала настоящие тренды в сфере моды и красоты", - сказала соучредитель консалтинговой компании Bluestock Advisors Шеннон Койн, которая была в составе экспертов по подсчету состояния певицы.

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Автор: Диана Могилевич