Оказалось, кровавый диктатор точно бы остался без вкусной еды.

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, что бы он приготовил для президента РФ Путина, если бы мог устроить последний ужин перед казнью кровавого диктатора.

В интервью для YouTubе канала "Ґрунт" Клопотенко попросили составить меню для последнего ужина Путина. Шеф-повар мог бы представить, какие блюда он готовил для диктатора, однако он даже не захотел об этом думать.

"Я бы туда наср*л", - ответил Клопотенко.

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Также кулинар рассказал, как он относится к публичным людям, которые до сих пор не перешли на украинский язык. Клопотенко считает, что некоторые продолжают общаться на русском, потому что боятся потерять свою "привлекательность".

"Ты понимаешь украинский язык? Понимаю. То, может, говори тогда, если понимаешь? Я считаю, что люди, которые понимают украинский язык, не разговаривают из-за того, что они очень боятся иметь не такой привлекательный вид. Могу ли я их это за это осуждать? Ну, могу. Могу ли я им об этом могу говорить? Я устал. Если им прикольно, ну, говорите, пожалуйста, как хотите", - добавил Клопотенко.

Кто такой Евгений Клопотенко

Евгений Клопотенко - известный шеф-повар и популяризатор украинской кухни на мировой культурной и кулинарной арене. Он был инициатором включения борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Клопотенко родился в Киеве, в 1986 году. В 2015 году он участвовал в кулинарном шоу "МастерШеф". Там он одержал победу и на финале сказал, что хочет изменить культуру питания в Украине. В 2021 году Клопотенко и команда Cult Food в рамках рабочей группы, созданной по инициативе Елены Зеленской, разработали новые меню для школьных столовых. Сейчас повар - кулинарный эксперт шоу "Сніданок".

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