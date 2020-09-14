Клер стала мамой / instagram.com/claireholt

Звезда показала фото, на котором позирует с новорожденным ребенком и целует ее в носик. По словам Клер, она хочет поскорее познакомить малышку с ее старшим братиком. 

Клер стала мамой / instagram.com/claireholt

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич