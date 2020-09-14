Клер Голт родила девочку.

Актриса Клер Голт написала в Instagram, что родила девочку, которую назвали Элла.

Звезда показала фото, на котором позирует с новорожденным ребенком и целует ее в носик. По словам Клер, она хочет поскорее познакомить малышку с ее старшим братиком.

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Автор: Диана Могилевич