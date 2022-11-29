По ее мнению, сейчас певец вряд ли является управляемым.

Российский певец Филипп Киркоров, поддерживающий войну в Украине, и раньше не отличался сдержанностью.

Такое мнение высказала экс-депутат Госдумы РФ, оперная певица Мария Максакова в эфире Freedom, комментируя последние скандальные ситуации с певцом.

"Он и до сегодняшнего периода демонстрировал несдержанность, иной раз буйность, он дрался с журналистами, с несколько более редкой периодичностью, чем сейчас. И я это объясняю переходом в другую возрастную категорию. Что касается климакса - мне кажется, что в литературе достаточно подробно описаны случаи, когда и до того несдержанные люди в период климактерических изменений переходили на рукоприкладство и частые выходки", - сказала Максакова.

Она считает, что сейчас певец вряд ли является управляемым.

"Вот эта сервильность, которая пошагово добавлялась... Ведь сначала он старался держаться несколько в стороне от происходящего, но все равно в конце концов из него достали необходимые слова, вот из той самой методички. Наверное, тоже заучивал вот эти 10-15, а то и 20 слов подряд. Я думаю, что слом произошел, когда он попал в больницу к оркам и там был подлинно шокирован обшарпанностью стен и уровнем российской медицины. Поэтому глаза его, и без того навыкате, были готовы и вовсе покинуть орбиты, и поскакать по этим палатам", - добавила она.

Максакова подчеркнула, что происходящее вряд ли стало большим разочарованием для мыслящих людей.

Скандалы с Киркоровым

Ранее путинист Киркоров со сцены оскорбил известную певицу Наргиз Закирову. Это произошло во время его выступления в Ташкенте.

На концерте в Алматы Киркоров вышел к зрителям в капроновых лосинах поверх черных трусов.

А на одном из концертов на видео сняли, как певец бьет одного из зрителей букетом роз по лицу.

Также Киркоров месяц назад нагрубил журналистке, которая брала у него комментарий.

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