Ким Кардашьян встала в провокационную позу и "взорвала" Instagram (фото)

На камеру Ким позировала в образе блондинки.

Эпатажная звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян-Уэст поразила поклонников новым фото в Instagram.

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В кадре знаменитость предстала в провокационной позе собачки. На ней — белый бюстгальтер и трусики-стринги, выглядывающие из-под штанов со змеиным принтом.

Поражает на фотографии не только смелая поза Кардашьян, но и ее новый образ — платиновой блондинки.

Поклонники Ким в восторге от ее "лука", они осыпали звезду комплиментами: "Очень горячо", "Вот это штучка", "Сплошной секс", "Хочу быть похожей на тебя", "Идеальная".

Ранее Ким Кардашьян похвасталась соблазнительными формами в белом бикини.

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