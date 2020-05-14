Ким Кардашьян снялась в нижнем белье и "взорвала" Instagram (фото)

Снимок знаменитости "взорвал" Instagram.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян покорила поклонников новым соблазнительным образом. Свежим кадром знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

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На снимке Ким предстала лежа на диване в одном нижнем белье бежевого цвета. Такой "наряд" удачно подчеркнул формы красавицы — роскошную грудь, сочные бедра и тонкую талию.

Свой образ Кардашьян дополнила распущенными волосами и ярким макияжем.

Поклонники знаменитости в восторге от ее нового снимка, который уже набрал более 1,2 млн лайков.

Ранее известная во всем мире теледива Ким Кардашьян ошеломила поклонников новым соблазнительным снимком.