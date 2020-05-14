Ким Кардашьян снялась в нижнем белье и "взорвала" Instagram (фото)
10:01, 14 мая 2020Звезды
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Снимок знаменитости "взорвал" Instagram.
Кардашьян сверкнула роскошными формами / instagram.com/kimkardashian
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян покорила поклонников новым соблазнительным образом. Свежим кадром знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.
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На снимке Ким предстала лежа на диване в одном нижнем белье бежевого цвета. Такой "наряд" удачно подчеркнул формы красавицы — роскошную грудь, сочные бедра и тонкую талию.
Свой образ Кардашьян дополнила распущенными волосами и ярким макияжем.
Поклонники знаменитости в восторге от ее нового снимка, который уже набрал более 1,2 млн лайков.
Ранее известная во всем мире теледива Ким Кардашьян ошеломила поклонников новым соблазнительным снимком.
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