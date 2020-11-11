Наряд идеально подчеркивает формы телезнаменитости.

Известная во всем мире теледива Ким Кардашьян показала серию фото в боди лимонного цвета.

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Фотографии звезды опубликованы на ее странице в Instagram. На фото Ким позирует на пляже в боди с длинными рукавами. Наряд идеально подчеркивает формы Кардашьян.

В кадрах ее фигура завораживает: у нее тонкая талия и широкие идеальные бедра без целлюлита. Пикантности кадрам придает и то, что часть из них "мокрые": брызги воды на теле звезды будоражат фантазию фанатов.

"Встретимся здесь", - подписала она снимки.

Кто такая Ким Кардашьян

Кимберли Ноэль Кардашьян Уэст — американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звёздами (США)" и "Семейство Кардашян".

С 24 мая 2014 года Ким замужем в третий раз за рэпером Канье Уэстом, с которым она встречалась 2 года до их свадьбы. У супругов четверо детей.

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Автор: Ольга Робейко