Оскандалившаяся Регина Тодоренко похвасталась наградой (фото)

На канал ведущей в YouTube уже подписан 1 млн зрителей.

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, переехавшая после замужества в РФ, обнародовала в Instagram фото с наградой от YouTube – "Золотой кнопкой".

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"Мои талантливые коллеги, мое вдохновение, благодарю каждого из вас за работу над моим шоу "Пятница с Региной". Теперь на моем канале 1 млн подписчиков, и это большая гордость", – написала Тодоренко.

По словам Регины, теперь она намерена получить следующую награду – "Бриллиантовую кнопку".

"Золотая кнопка" вручается блогерам, на канал которых подписано не менее 1 миллиона зрителей.

Напомним, 23 апреля на YouTube было опубликовано интервью телеведущей и певицы Регины Тодоренко, в котором она осудила жертв домашнего насилия. Она была подвергнута жесткой критике в соцсетях, журнал Glamour лишил ее титула "Женщина года". Регина извинилась за свои высказывания, 4 мая она опубликовала фильм о домашнем насилии "А что я сделала, чтобы помочь?".